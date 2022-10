UE felicita Sunak e espera "trabalho em conjunto" com novo PM britânico

"Parabéns Rishi Sunak por se tornar primeiro-ministro do Reino Unido. Trabalhar em conjunto é a única forma de enfrentar desafios comuns e a estabilidade é a chave para os ultrapassar", reagiu o presidente do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, numa publicação na rede social Twitter.

Também reagindo naquela rede social, a presidente do Parlamento Europeu congratulou Rishi Sunak e lembrou que, "numa época de enormes desafios, a Europa precisa de estabilidade política e económica".

"Os nossos interesses fundamentais continuam a ser os mesmos [pelo que] o Parlamento Europeu está empenhado numa relação forte e construtiva com o Reino Unido", adiantou Roberta Metsola.

O antigo ministro das Finanças Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro do Reino Unido, graças ao apoio esmagador do grupo parlamentar do Partido Conservador, que fez desistir a única adversária, foi hoje anunciado.

A adversária de Sunak, Penny Mordaunt, anunciou a desistência minutos antes do encerramento do prazo para a confirmação das nomeações, que obrigavam à apresentação do apoio de pelo menos 100 dos 357 deputados do Partido Conservador.

De acordo com o presidente do Comité 1922, o conselho do grupo parlamentar que organiza as eleições internas, Graham Brady, apenas Rishi Sunak conseguiu apresentar uma candidatura válida.

O outro potencial candidato, Boris Johnson, já tinha desistido da corrida no domingo à noite.

Sunak sucede a Liz Truss, que se demitiu na passada quinta-feira devido ao crescente descontentamento com o Governo, mas mantém-se em funções interinamente.

Truss foi, em 05 de setembro, declarada vencedora da eleição interna no partido Conservador para suceder a Boris Johnson, pelo que permaneceu apenas em funções durante seis semanas.

Sunak foi o finalista vencido na mesma eleição e Mordaunt a terceira mais votada.

O antigo ministro das Finanças confirmou no domingo a candidatura à liderança do Partido Conservador para substituir Liz Truss como chefe do governo do Reino Unido.