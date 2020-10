UE inclina-se para apoio a candidata nigeriana na corrida à OMC

Antiga ministra dos Negócios Estrangeiros e das Finanças da Nigéria, mas também ex-número dois do Banco Mundial, Okonjo-Iweala mantém-se na corrida ao cargo com a sul-coreana Yoo Myung-hee, a primeira mulher do seu país a chefiar o Ministério do Comércio.

Durante uma reunião à porta fechada realizada hoje de manhã, a maior parte dos 27 Estados-membros da União Europeia (UE) deu a conhecer a sua preferência pela candidata africana, segundo uma fonte europeia. Outros países, que se mostravam mais favoráveis à candidata sul-coreana, acabaram por manifestar a sua disponibilidade para se juntar à maioria.

Dois outros países, a Hungria e um Estado Báltico, recusaram-se a aderir ao consenso e a reunião foi interrompida para que os embaixadores destes países consultem os respetivos governos.

Um apoio europeu daria um impulso considerável à candidata africana nesta corrida à liderança da OMC.

A terceira ronda de negociações, que deverá decidir entre as duas candidatas, começou no dia 19 de outubro e acaba na terça-feira. Deverá ser alcançado um consenso até 07 de novembro para escolher quem sucederá ao brasileiro Roberto Azevedo, que deixou a liderança da OMC no final de agosto, um ano antes do previsto.