UE mobiliza 50 ME para apoiar financiamento de PME em Espanha e Portugal

Em comunicado, o executivo comunitário explica que a UE, através do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, "investirá 50 milhões de euros no fundo `Alternative Leasing` gerido pela Gestora de Fundos do Santander", relativo a financiamento alternativo dirigido às pequenas e médias empresas (PME), nomeadamente as afetadas pela crise gerada pela pandemia de covid-19.

"Esta verba junta-se aos 20 milhões de euros investidos pelo Santander a partir de recursos próprios", acrescenta a Comissão Europeia, explicando que o fundo em causa proporciona "novos financiamentos a longo prazo para PME e pequenas empresas de média capitalização, predominantemente em Espanha, mas também em Portugal".

Lançado no final de 2020, o fundo do Santander visa, em concreto, financiar maquinaria e equipamento para PME, através de uma dimensão de até 300 milhões de euros e de uma exposição mínima de 80% no financiamento de acordos de venda e relocação financeira.

Citado na nota de imprensa, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, observa que "a pandemia demonstrou que as empresas necessitam de soluções de financiamento adequadas para resistir a situações de crise e reiniciar a atividade económica".

"Com este programa, a UE está a apoiar fontes alternativas de financiamento e diversificação nos mercados europeus de capitais e de empréstimos, assegurando uma escolha mais ampla para as empresas em Espanha e Portugal", acrescenta o responsável.

Segundo dados de Bruxelas, foram mobilizados até agora cerca de 546,5 mil milhões de euros de investimento em toda a UE ao abrigo do Plano de Investimento para a Europa, no qual está inserido o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, num total de mais de 1,4 milhões de PME beneficiárias.

O Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos foi criado para estimular o crescimento económico e a competitividade a longo prazo na União Europeia.

O fundo visa contribuir para a utilização de financiamento público, inclusive do orçamento da UE, a fim de mobilizar investimento privado para uma vasta gama de projetos levados a cabo na UE, em áreas como as infraestruturas, a investigação e a inovação, a educação, a saúde, as tecnologias da informação e das comunicações.