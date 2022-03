UE preocupada com propostas de lei da comunicação social e radiodifusão em Moçambique

A Missão de Acompanhamento Eleitoral da União Europeia (UE) a Moçambique manifestou hoje preocupação com as propostas de lei da comunicação social e radiodifusão agendadas pelo parlamento moçambicano, observando que não estão em "linha com os padrões internacionais".

"A nossa preocupação mais recente, que não tem a ver diretamente com as eleições, são as propostas de lei em discussão sobre comunicação social e radiodifusão e que na nossa ideia, que já transmitimos ao parlamento, não estão em linha com os `standards` internacionais", disse Nacho Sanchez Amor, chefe da missão.

Amor falava numa conferência de imprensa, no âmbito de uma visita ao país para a avaliação do nível de implementação das recomendações deixadas pela Missão de Observação Eleitoral da União Europeia às eleições gerais de 2019.

Caso as propostas sejam aprovadas, prosseguiu, podem minar o ambiente favorável à liberdade de imprensa e de expressão e até a realização de eleições livres, justas e transparentes.

"Estes projetos irão determinar o nível de liberdade de expressão, discurso e de imprensa dos cidadãos no futuro", declarou.

O chefe da missão afirmou que espera que toda a sociedade moçambicana, especialmente os profissionais de comunicação social, se envolvam ativamente no debate das referidas propostas.

"Qualquer lei que venha a ser aprovada deve estar indubitavelmente de acordo com os princípios internacionalmente aceites em matéria de liberdades fundamentais", declarou Nacho Sanchez Amor.

Amor alertou, em concreto, contra o perigo de criminalização de delitos de imprensa, observando que este tipo de infração deve ser tratado no campo da responsabilidade civil, como é prática em muitas sociedades.

"Há outros meios de proteger a honra de uma pessoa frente ao mau trabalho profissional dos jornalistas, que é um processo civil", defendeu.

Aquele eurodeputado avançou que recebeu garantias do parlamento moçambicano de que as preocupações de várias entidades nacionais e internacionais sobre as referidas propostas de lei serão tidas em consideração.

A Assembleia da República marcou para a sessão em curso as propostas de lei da comunicação social e radiodifusão, que já constavam das duas sessões de 2021 e que transitam para a nova agenda sob contestação de alguns órgãos e organizações da sociedade civil.

Entre as preocupações, está o facto de a proposta defender uma autoridade para a comunicação social dependente do executivo e a manutenção da criminalização dos delitos da imprensa, num momento em que se recomenda que esta matéria seja tratada ao nível do Código Civil.