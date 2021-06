UE Presidência. Conselho e PE chegam a acordo de princípio sobre nova política agrícola

"É com muita satisfação que posso anunciar que conseguimos. Em alguns pontos teríamos desejado um resultado diferente, mas no geral penso que podemos estar satisfeitos com o conteúdo do acordo a que chegámos", escreveu o comissário, na sua conta na rede social Twitter.A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, presidiu na quinta-feira e hoje aos super trílogos com os negociadores do PE, sob moderação da Comissão, tendo conseguido um acordo de princípio sobre a PAC para o período 2021-2027.O acordo sobre a nova PAC -- que tinha sido traçado como a grande prioridade da presidência portuguesa neste domínio -- foi alcançado depois de longas negociações e será formalmente aprovado pelos ministros da Agricultura da UE no Conselho de segunda e terça-feira, no Luxemburgo.A PAC prevê um novo fluxo de financiamento do orçamento dos pagamentos diretos (primeiro pilar) da PAC para "regimes ecológicos", que visa apoiar e incentivar os agricultores a adotar práticas agrícolas benéficas para o clima, a biodiversidade e o ambiente, numa nova arquitetura ecológica.Por outro lado, a proposta da Comissão Europeia avança com um novo modelo de aplicação, que privilegia o desempenho dos agricultores em vez do cumprimento, e segundo o qual os Estados-membros deverão comunicar anualmente à Comissão Europeia os resultados alcançados, no âmbito do plano estratégico definido por cada país.Nos super trílogos estiveram em debate os três regulamentos da PAC: planos estratégicos, organização comum de mercado (OCM) e horizontal (financiamento, gestão e controlo).A Comissão Europeia propõe um financiamento total para a PAC de 386,6 mil milhões de euros, a preços correntes.Este montante total constitui a soma de 291,1 mil milhões de euros a preços correntes para o Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA - pagamentos diretos e despesas de mercado) com 95,5 mil milhões de euros para o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), incluindo o financiamento a título do instrumento 'Next Generation EU'.Este instrumento financeiro irá ainda reforçar o orçamento do FEADER em oito mil milhões de euros para ajudar as zonas rurais a proceder às mudanças estruturais necessárias para atingir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e da transição digital.