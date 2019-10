UE quer reforçar a cooperação com Timor-Leste no novo programa

A União Europeia (UE) quer reforçar o apoio a Timor-Leste, onde já atua em setores como desenvolvimento rural, nutrição, gestão de finanças públicas e apoio à sociedade civil, disse o novo embaixador da UE em Díli, Andew Jacobs.

"Estamos a trabalhar em especial nos domínios do desenvolvimento rural, nutrição, gestão das finanças públicas e descentralização, prestando não só assistência técnica, mas também apoio orçamental, o que nos permite canalizar fundos diretamente para o Governo", referiu Jacobs que acaba de apresentar credenciais.

"Estamos também a trabalhar para reforçar a capacidade da sociedade civil, que tem um papel crucial a desempenhar no desenvolvimento. Com os nossos parceiros timorenses, a União Europeia começará em breve a planear o seu programa de cooperação para o período de 2021 a 2026 e estamos empenhados em reforçar o nosso apoio", sublinha em comunicado enviado à Lusa.

Andrew Jacobs apresentou as cartas credenciais ao Presidente da República Francisco Guterres Lu-Olo na terça-feira, no mesmo dia em que foram acreditados os novos embaixadores da Grécia. Costantina Koliou, da Bosnia Herzegovina, Asmira Merdanovic Halilovic e da Eslováquia, Jaroslav Chleb

"Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar com o Governo e o povo deste belo país e de reforçar a nossa parceria de longa data, estreita e frutuosa", refere.

Jacobs destacou o facto da UE e Timor-Leste estarem atentos a "desafios globais" como as alterações climáticas, o "reforço da estabilidade num mundo cada vez mais volátil" e a "defesa dos princípios democráticos, dos direitos humanos e do multilateralismo".

Jacobs chega a Timor-Leste depois de ser embaixador europeu no Pacífico, com sede nas Ilhas Fiji e de destacamentos no Vietname e na Tailândia, onde foi responsável pela cooperação da UE com o Camboja, o Laos e Myanmar.

Fora da Ásia e do Pacífico, trabalhou extensivamente com países do Norte da África, do Médio Oriente, da América Latina e dos Balcãs.