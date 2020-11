UE quer reforço da união "transatlântica" contra a China, com cautelas

A necessidade de apostar na "união transatlântica face aos autocratas e aos países que procuram assentar o seu poderio em desprezo pela ordem internacional ou desequilíbrios regionais", foi recomendada segunda-feira, 16 de novembro, no Washington Post, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, e da Alemanha, Heiko Maas.





Praticamente no mesmo dia, os líderes de Le Drian e de Maas, Emmanuel Macron e Angela Merkel, sublinharam igualmente, de um lado a importância que a Europa começa a dar à auto-suficiência e do outro a necessidade de apostar numa frente unida, numa estratégia de polícia bom, polícia mau destinada a influenciar uma futura nova Administração norte-americana.

Em causa,O apelo conjunto da diplomacia franco-alemã, já de si raro, ilustra bem a preocupação de Paris e de Berlim com o nascimento de uma nova área de trocas que engloba 30 por cento de toda a população do globo e uma fatia similar da produção, sob influência direta de Pequim.Sem nunca mencionar Donald Trump, o eixo franco-alemão mostrou através da sua diplomacia esperar que a "eleição de Joe Biden" para a presidência dos Estados Unidos "abra caminho" ao reforço da "união transatlântica", sublinhando que "há muito a consertar", sobretudo quanto ao Irão e à Turquia.O desejo expresso de estreitar de novo os laços entre a União Europeia e os Estados Unidos não excluiu contudo completamente. A parceria americano-europeia devia, antes de mais, coordenar a estratégia contra Pequim, quanto a Direitos Humanos, infraestruturas digitais, com destaque para o G5, e comércio justo, afirmam.", conservando ao mesmo tempo "os canais de cooperação necessários", face a desafios como a Covid-19 ou as alterações climáticas", referiram os dois diplomatas.

Aposta na auto-suficiência

face ao que está para vir.Emmanuel Macron, presidente de França, voltou a dizer que a Europa deve ser menos dependente dos Estados Unidos. ", tecnológica, como referi, mas também em saúde e geopolítica", disse segunda-feira ao jornal Le Grand Continent.. "Os nossos valores não são bem os mesmos... temos uma visão do mundo diferente, que está ligada a África, ao Próximo e ao Médio Orientes, e temos uma geografia diferente, o que pode significar que os nossos interesses não se alinham", lembrou o Presidente francês.

A necessidade sentida pela União Europeia em se valer por si só deverá aliás ficar bem patente na próxima reunião por teleconferência entre os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros da UE,marcada para quinta e sexta-feira. Espera-se que da análise do relatório anual sobre as capacidades militares do bloco resultem esforços para o tornar um poder militar sem parceiros.

Particularmente na área militar, que a França lidera na Europa, Macron tem defendido que Washington irá respeitar mais a parceria existente se a Europa for soberana a nível de Defesa., tanto na área da Defesa, através da NATO, como da ciência e nos esforços diplomáticos globais., o novo acordo comercial que reorienta definitivamente para a Ásia a agulha da liderança económica mundial, ao criar uma nova zona de comércio mais vasta do que a União Europeia, em população e em PIB, numa região em franco crescimento face à envelhecida Europa.

Um vácuo ocupado pela China

ao abrir-lhe o domínio das trocas entre 15 países, incluindo o Japão, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia e a Austrália, embora a abolição de tarifas num sem número de produtos, desde as partes automóveis japonesas ao óleo de palma da Malásia, favoreça naturalmente todos os parceiros.Este foi aliás o segundo acordo económico na região no espaço de dois anos a deixar Washington fora da equação.Vários analistas consideraram como ponto de viragem a decisão de Donald Trump, em 2017, de abandonar a criação do acordo de Parceria Trans-Pacífico, elaborado sob a Administração Obama com mais 11 países, por o considerar "desastroso" para os trabalhadores dos Estados Unidos. O mesmo acordo, conhecido como TPP, foi recuperado e assinado em 2018, pela Austrália, pelo Japão e por mais nove Estados.", refletiram Gerry Shih e Simon Denyer, líderes, respetivamente, das sedes do Washington Post em Pequim e em Tóquio.O vazio de liderança deixado por Donald Trump, concluem outros, foi bem aproveitado pela China e ilustra a nova estratégia dos países asiáticos em reforçar laços regionais num momento em que, devido à dependência da manufatura chinesa revelada pela pandemia de Covid-19, o protecionismo volta a ganhar força entre europeus e norte-americanos.

A Índia tinha também previsto aderir ao RCEP mas decidiu, no ano passado, retirar-se, temendo uma invasão de produtos chineses baratos no seu mercado interno.

no estabelecimento de regras", sublinhou Stephen Kirchner, diretor da cadeira de Investimento e Comércio no Centro de Estudos dos EUA, da Universidade de Sidney.Washington poderá pedir a adesão ao RCEP em qualquer altura, mas não é previsível que o venha a fazer num futuro próximo. O TPP foi, mesmo sob Obama, duramente criticado pelos candidatos pelo Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos em 2016, nomeadamente o senador Bernie Sanders e a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton.

União da democracias

Este ano,, e anunciou que ia dar prioridade ao reforço da competitividade laboral e da infraestrutura produtiva norte-americanas, antes de qualquer acordo comercial internacional, seguindo a estratégia recente de Donald Trump.A única exceção poderá ser a União Europeia. Biden ecoou o apelo de Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas e afirmou que Washinton iria contar com os seus aliados para confrontar Pequim sobre práticas comerciais desiguais, sobretudo quanto às restrições de acesso à China.

"Necessitamos de estar alinhados com outras democracias, de forma a impor as regras do caminho em vez de ter a China e outros a ditar os resultados porque são os únicos a dominar o jogo", afirmou Biden.

, o que levou a ministra espanhola dos Negócios Estrangeiros, Arancha Gonzalez Laya a sublinhar à BBC, segunda-feira, que seria prudente ambos os blocos resolverem disputas pendentes sobre a Boeing e a Airbus antes de criticarem a China sobre práticas comerciais injustas.Para já,, com a comissária europeia Margrethe Vestager a esperar menos insegurança por parte de Washington sob uma Administração Biden. "Deveríamos trabalhar para um espaço tecnológico transatlântico, baseado nos nossos valores comuns de democracia, regra do Direito e da dignidade e integridade do indivíduo", afirmou. "Se conseguirmos concordar quanto às regras, estas provavelmente irão tornar-se o modelo global".Uma perspetiva não totalmente partilhada por Paris. ", no qual podemos fingir que a presidência de Donald Trump nunca existiu e que o mundo é o mesmo de há quatro anos", referiu recentemente à Agência Reuters um diplomata francês.