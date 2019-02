UE rejeita acusações de falta de transparência em negociações de pesca em Moçambique

Lusa27 Fev, 2019, 09:21 | Economia

"A UE nunca impediu os inspetores de pesca de Moçambique de entrarem a bordo dos navios", referiu a delegação da UE em Maputo, numa posição por escrito, depois de o ministro das Pescas de Moçambique, Agostinho Mondlane, ter dito que os negociadores europeus têm rejeitado aquela cláusula sobre fiscalização, travando assim um novo acordo, desde 2015.

Atualmente, os barcos europeus não têm acesso à pesca em águas moçambicanas, confirmou a UE.

Em 2014, realizaram-se "sem sucesso" duas rondas de negociação e, apesar de as posições das partes serem "divergentes, não são extremas", sublinhou a representação europeia, considerando "possível chegar a um acordo".

"A UE continua de boa-fé querendo negociar com Moçambique", acrescentou.

O tema foi abordado num encontro realizado na segunda-feira entre o embaixador da UE em Moçambique, Sanchez-Benedito Gaspar, e o ministro das Pescas.

O lado europeu está disponível para "voltar a sentar-se à mesa das negociações com o objetivo de retomar o protocolo e as atividades da pesca do atum com barcos europeus de maneira sustentável e contribuindo para o desenvolvimento de Moçambique".

"Um elemento fundamental dos acordos de pescas da UE é a transparência que constitui a condição essencial para o acesso às áreas de pesca dos países terceiros", destacou a representação em Moçambique.

Os acordos de pescas da UE são os únicos com acesso público e totalmente transparentes, concluiu.