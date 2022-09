UE tenta acordo sobre preços da energia

Num Conselho extraordinário de ministros da Energia da UE, os 27 têm sobre a mesa uma proposta de regulamento apresentada este mês pela Comissão Europeia, e negociada ao longo das últimas semanas pelos Estados-membros, que preveem uma taxação de 33% dos lucros excessivos das empresas de combustíveis fósseis, a ser convertida numa “contribuição solidária”, um teto máximo para os lucros das empresas produtoras de eletricidade com baixos custos (renováveis), e planos de redução de consumo de eletricidade, voluntária (10% para a procura em geral), e obrigatório (5% nas ‘horas de pico’).



De acordo com a atual presidência checa do Conselho da UE, os ministros vão também proceder a “uma troca de opiniões sobre outras opções políticas para mitigar os preços elevados do gás”, sendo que há um grupo muito alargado de 15 Estados-membros, entre os quais Portugal, que reclamam um teto para o preço gás, uma medida que no entanto não é apoiada por países como Alemanha e País Baixos e não é plenamente partilhada pela Comissão Europeia, que prefere um limite apenas para as importações de gás russo.



Havendo já um consenso em torno do pacote da intervenção de emergência focado na redução do consumo de eletricidade e na taxação das receitas excessivas das empresas do setor energético e consequente redistribuição pelos mais vulneráveis – medida que Portugal já anunciou que apoia -, a discussão de hoje promete assim ser mais animada em torno do preço do gás.