UE vai financiar eletrificação de operações em terra da nove areroportos da ANA

A verba recomendada para financiamento é de mais de 55,1 milhões de euros (55.108.908,00 euros), num custo total de quase 184 milhões.

O projeto da ANA (eGOANA) prevê a instalação de 589 carregadores para equipamento de apoio em terra, 92 unidades de ar pré-condicionado com 125 fichas, 73 unidades de fornecimento de energia em terra com 107 fichas e painéis solares para descarbonizar todas as operações em terra no lado ar, formado pela área entre a segurança e as portas de embarque e desembarque.

O financiamento será feito no âmbito do cumprimento dos objetivos do Pacto Verde europeu e sai da fatia destinada aos combustíveis alternativos do Mecanismo Interligar a Europa.

A ANA é a empresa responsável pela gestão de 10 aeroportos em Portugal continental - Lisboa, Porto, Faro e Terminal Civil de Beja (este excluído do projeto), na Região Autónoma dos Açores (Ponta Delgada, Horta, Santa Maria e Flores) e na Região Autónoma da Madeira (Madeira e Porto Santo).