UE vai terminar com acordo de facilitação de vistos com Rússia

Em declarações à saída da reunião informal de `rentrée` dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, dominada pela questão da circulação de cidadãos russos na UE, João Gomes Cravinho indicou que, apesar das diferentes posições entre os Estados-membros à partida para esta discussão - alguns defendiam a proibição total de entrada de cidadãos da Rússia no espaço comunitário -, foi possível chegar a "uma solução partilhada por todos", que passa por dificultar a concessão de vistos.

"Apesar de, ocasionalmente, ter havido até momentos mais intensos da discussão, houve sempre uma grande vontade de encontrarmos uma solução partilhada por todos, e isso foi possível, nomeadamente com o final do acordo de facilitação de vistos com a Rússia", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Lembrando que este acordo de facilitação de vistos "foi assinado no quadro de uma parceria estratégica com a Rússia na primeira década deste século [em 2007]", João Gomes Cravinho salientou que "essa parceria estratégica já não existe".

"Não há razão nenhuma para nós termos em relação à Rússia um mecanismo de facilitação de vistos que nós não temos com tantos outros países do mundo, e, portanto, vamos terminar com o acordo de facilitação de vistos", disse, acrescentando que "isso vai levar a um grau de exigência muito maior, portanto o crivo mais apertado na verificação da documentação de quem viaja para a UE".

Por outro lado, revelou, está também a ser desenvolvido um "trabalho técnico complexo" relacionado com a circulação de russos que já têm atualmente visto, e isto atendendo a que, atualmente, "há cerca de 12 milhões de vistos Schengen emitidos para cidadãos russos", com durações variáveis.

O ministro explicou que os Estados-membros da UE estão agora "a verificar quais são exatamente as condições que permitem condicionar" a circulação de cidadãos russos com vistos emitidos, notando que "alguns países, nomeadamente aqueles que têm fronteiras terrestres com a Rússia, têm razões significativas em termos de segurança nacional para querer condicionar esse fluxo, porque são dezenas ou mesmo centenas de milhares de russos que podem desequilibrar países com populações pequenas".