UGT lamenta saída de Mário Centeno nesta altura

"Lamento que Mário Centeno saia do Governo nesta altura, em que se discute o PEES e o Orçamento suplementar, acho que é uma saída algo complicada", disse à agência Lusa o secretário-geral da UGT, Carlos Silva.

Carlos Silva salientou o "papel importante" que Mário Centeno teve no Governo, onde "produziu muitas mais valias", ao nível do equilíbrio das contas nacionais e da reputação de Portugal a nível internacional.

Mas, segundo o secretário-geral, para a UGT o importante é manter a confiança nas medidas que o Governo tem implementado.

"O que nós queremos é verificar a estabilidade das políticas do Governo", disse o sindicalista, defendendo a necessidade de serem tomadas medidas que valorizem os salários, nomeadamente da administração pública.

O Presidente da República aceitou hoje a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

A equipa liderada por Mário Centeno era composta por Ricardo Mourinho Félix, João Leão (secretário de Estado do Orçamento, agora promovido a ministro de Estado e das Finanças), Álvaro Novo (secretário de Estado do Tesouro) e António Mendonça Mendes (secretário de Estado dos Assuntos Fiscais).

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que a mudança de ministro de Estado e das Finanças é "uma tranquila passagem de testemunho", considerando que "este é o `timing´ certo" para esta alteração.

No `briefing` final do Conselho de Ministros de hoje -- que foi bem mais curto do que os recentes do período de covid-19 -- estiveram lado a lado o primeiro-ministro, António Costa, o ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, e o futuro titular da pasta, João Leão.