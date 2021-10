UGT: "não nos passa pela cabeça" que salário mínimo não seja aumentado

Carlos Silva criticou especialmente o PCP por ter contribuído para o chumbo do Orçamento, apesar das cedências que lhe foram feitas.





O líder sindicalista lembrou que há fundos estruturais que terão de ser geridos e investimento público para ser decidido, pedindo “responsabilização, que tem de ser imputada aos partidos políticos”, mesmo reconhecendo que também o Governo “terá responsabilidades” na forma como conduziu o processo de negociação “com os seus parceiros à esquerda”.





“A pergunta que se faz é, então se conseguiram tantos objetivos, até a questão da caducidade, porque chumbaram então o Orçamento”. “Quem tudo quer tudo perde”, ajuizou.





Já cabe “ao senhor Presidente da República a marcação de eleições legislativas e não nos assustam”. “Queremos é que o quadro constitucional seja resolvido rapidamente” disse Carlos Silva.





“O país tem de reagir rapidamente”, aconselhou, “possibilitando que as questões salariais, da negociação coletiva, possam fluir e naturalmente a questão das pensões”, deixando alertas.







“Quem vier governar a seguir, havendo eleições, há uma coisa que sabe, tem um conjunto de compromissos em carteira que foram negociados até agora. Não nos passa pela cabeça e é bom que os partidos políticos tenham noção disto, que o que foi conseguido em negociação seja com os partidos à esquerda, seja com a agenda do trabalho digno, não veja a luz do dia no próximo ano no próximo governo”, advertiu.



“Nós queremos serenidade, não estamos disponíveis para andar na rua com determinado tipo de agitações e conflitos. Não é o papel da UGT”, concluiu.