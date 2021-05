UGT quer teletrabalho seja voluntário

A UGT diz que há empresas que recusam pagar o subsídio de refeição aos trabalhadores em teletrabalho. A dois dias do debate sobre as novas regras do teletrabalho no Parlamento, a central sindical destaca as prioridades a ter em conta, como a definição de horários de trabalho e o pagamento deste subsidio.