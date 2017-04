Ulrich mantém-se em funções executivas até `luz verde` do BCE à nova gestão

Lusa 27 Abr, 2017, 19:23 | Economia

"Logo em fevereiro, depois da OPA [oferta pública de aquisição do CaixaBank] entregámos os nomes. É um trabalho que penso que está bem encaminhado", afirmou hoje Ulrich, durante a conferência de imprensa dedicada aos resultados do primeiro trimestre.

O gestor vai passar a ser o `chairman` (presidente do Conselho de Administração) do banco, deixando a liderança executiva para o espanhol Pablo Forero, tendo indicado que há um reforço das exigências ao nível regulatório nas temáticas relacionadas com a governação das instituições financeiras europeias.

"É uma situação nova para os próprios supervisores e para nós. Não notei que exista nenhuma dificuldade especial. É um trabalho que demora o seu tempo", sublinhou Ulrich, clarificando que "formalmente, quem está em funções, é o Conselho de Administração e a Comissão Executiva anteriores".

E acrescentou: "Temos que ser pragmáticos e estamos a trabalhar para que a realidade seja tão próxima e tão exata com o que tem que ser e deve ser. Fazendo isso no respeito da lei e do supervisor".

Questionado se ainda vai ser o responsável pela apresentação dos resultados do segundo trimestre, Ulrich deu a entender que, até lá, a mudança de administração deve estar resolvida.

"A minha expectativa é que não vai durar tanto tempo. Mas não posso falar em nome do supervisor. É um processo que está a decorrer normalmente", assinalou.

De resto, Ulrich garantiu estar "muito satisfeito" com o papel não executivo que lhe está reservado no futuro do banco.

"Comecei a trabalhar aos 20 anos. Já trabalho quase há 45 anos. Estou muito satisfeito pessoalmente com esta situação. Eu não tenho mais nenhum cargo em nada. Nem nas participadas. Serei só presidente do Conselho de Administração do BPI e é a isso que eu tenciono dedicar todo o meu dia", sublinhou.

"O que não vou fazer de certeza é atrapalhar o trabalho de ninguém, e muito menos aqueles que vão ter funções executivas para levar o banco para a frente e torná-lo ainda mais rentável", assegurou o responsável, deixando elogios para Artur Santos Silva, que ainda se mantém como `chairman` até à `luz verde` do BCE aos novos órgãos sociais do BPI.

"Beneficiei imenso de ter como presidente Artur Santos Silva. Nunca me criou nenhuma dificuldade, pelo contrário, facilitou-me imenso o trabalho durante os últimos 11 anos", afirmou, considerando que é "péssimo" quando um `chariman` se imiscui no trabalho da equipa de gestão executiva.

"Não aconteceu comigo. Artur Santos Silva foi sempre extraordinário nisso", apontou.

Sobre o processo de transição de pastas, Ulrich garantiu que está tudo a correr dentro da normalidade.

"Nestes dois meses desde o fim da OPA e até agora temos tido tempo para praticar a transição. Temos um bocadinho mais de esforço, algumas duplicações, mas está tudo a funcionar muito bem", frisou.

"É um processo que está a decorrer com normalidade e que não está a afetar a geração de valor para o BPI", vincou.

Por seu turno, sobre os primeiros tempos no BPI, Forero disse que "é um autêntico prazer" trabalhar com Fernando Ulrich.

"Em minha opinião, penso que Fernando é o melhor banqueiro em Portugal dos últimos 40 anos", elogiou, aproveitando para agradecer à equipa do BPI pela forma como foi acolhido na instituição.