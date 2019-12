"Um Orçamento histórico" que "não traz surpresas"

Começando por agradecer a todos os que contribuíram para a proposta do Orçamento do Estado para 2020, Mário Centeno relembrou que “nunca antes, em democracia, um Orçamento do Estado tinha sido feito em tão pouco tempo”., declarou em conferência de imprensa no Salão Nobre do Ministério das Finanças. “É o primeiro Orçamento entregue na Assembleia da República com uma previsão de excedente orçamental”.Para Mário Centeno, esse excedente orçamental reflete uma trajetória de responsabilidade que tem transmitido confiança e credibilizado a política económica em Portugal, algo a que a proposta para 2020 planeia dar continuidade.Ainda sobre a economia portuguesa, o ministro relembrou que, em relação à Zona Euro, o país atinge 3,5 por cento do PIB, crescimento que atribuiu ao investimento, às exportações e ao desempenho do mercado de trabalho., acrescentou Centeno.Quanto à consolidação orçamental, o governante definiu numa só palavra a trajetória para a redução da dívida pública: “credível”.“Pelo quarto ano consecutivo, em 2019, o quadro final do Orçamento do Estado não traz nenhuma surpresa para os portugueses e não traz nenhuma surpresa para as contas públicas. É a isto que eu chamo de credibilidade”.

As medidas destacadas por Centeno

Mário Centeno salientou algumas das principais linhas da proposta de Orçamento, destacando que, em 2020,O ministro explicou que este Orçamento continua um processo iniciado em 2016, “com mais profissionais, com mais produção, mais consultas, mais episódios de urgência atendidos, mais cirurgias, com introdução de novos medicamentos”.O Governo prevê a contratação de mais 8426 profissionais para o setor ao longo de 2020 e 2021, aumentando a capacidade de resposta e de produção do SNS.Centeno destacou também o investimento nos salários da administração pública e nos trabalhadores. “Nos últimos quatro anos, a administração pública recuperou direitos e renumerações como nunca antes tinha acontecido no Portugal democrático”, considerou.A proposta de Orçamento para 2020 incluie promessa de aumentos de pelo menos 1 por cento em 2021.Já o salário mínimo irá aumentar para 635 em janeiro de 2020, sendo meta do Governo atualizá-lo para 750 euros em 2023, no final da legislatura.A nível da proteção social, o ministro prometeu que esta continuará a desenvolver-se em 2020, “em particular no combate à pobreza”, através de instrumentos como o abono de família ou o complemento solidário para idosos, que serão reforçados já no próximo ano.Haverá ainda mais 30 mil famílias isentas de IRS no próximo ano, estando em causa a atualização do Indexante de Apoios Sociais (IAS) para um valor próximo dos 439 euros em 2020.Questionado pela RTP sobre a ausência de uma proposta para o aumento extraordinário das pensões, além daquela que é a atualização automática, Mário Centeno salientou que “o que está no Orçamento do Estado é o respeito integral pela lei de bases da Segurança Social”, respeito esse “que só se faz de forma consecutiva há cinco anos”., afirmou o ministro. “Eu sei que os portugueses valorizam o facto de, ao respeitar a lei, a generalidade das pensões ter aumentos acima da taxa observada de inflação”, acrescentou.Mais cedo na mesma conferência de imprensa, Mário Centeno tinha já dito que “pelo terceiro ano consecutivo, a esmagadora maioria das pensões vai ter um aumento real face aos indicadores de inflação de referência, que são os de 2019”.“Não podemos perder o sentido de responsabilidade que nos permitiu hoje apresentar um Orçamento do Estado que age de forma ativa em variadíssimas dimensões das nossas prioridades e das nossas necessidades enquanto população”, acrescentou.O ministro das Finanças abordou ainda o desafio demográfico, destacando medidas para a promoção da parentalidade, que passam pelas deduções à coleta no IRS a partir do segundo filho.Atualmente, cada filho com menos de três anos dá direito a uma dedução de 726 euros, enquanto cada dependente com idade igual ou superior a três anos dá direito a uma dedução de 600 euros. O executivo quer agora aumentar a dedução fiscal do IRS para o segundo filho do casal, com idade inferior a três anos.Sublinhando a atenção que o Governo tem de dar aos mais novos, Centeno destacou “a aposta nas qualificações na inserção no mercado de trabalho e na emancipação dos jovens”.“Não há qualificação que valha a Portugal se os jovens não encontrarem empregos que depois reflitam o retorno dessa educação, ou seja, que tenham salários compatíveis com essa qualificação e que possam ter facilitada a transição para a vida ativa”.“A medida que temos no IRS é uma medida muito significativa de redução do IRS para aqueles que, terminada a sua formação, entram no mercado de trabalho., explicou.De acordo com o documento entregue na Assembleia da República, as entidades empregadoras devem fazer retenção na fonte tendo em conta o valor das isenções aplicáveis em cada ano.O Governo pretende que o IVA da energia passe a variar consoante o consumo. No entanto, esta terça-feira o ministro das Finanças considerou que os partidos que proponham uma maior redução do IVA da eletricidade devem explicar como farão o equilíbrio orçamental, devido à significativa receita que seria perdida, e que políticas deixariam de ser prioridade.Mário Centeno salientou que o investimento na ferrovia e nos transportes urbanos são aguardados “há muitas décadas” pela sociedade portuguesa. O Governo prevê que o Plano Ferrovia 2020 execute, para o ano, 250 milhões de euros de investimento, de um total de 2,2 mil milhões de euros até 2023, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado.