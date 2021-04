Uma centena de livrarias já pediu formalmente ajuda financeira ao Estado

Esta linha de apoio termina hoje. Continuam outras ajudas por parte do Ministério da Cultura.Ainda assim, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, fala num apoio insuficiente, face às perdas económicas dos últimos meses. As contas são feitas pelo vice-presidente da APEL, Pedro Sobral.Mesmo em tempo de pandemia, muitos países aumentaram as vendas de livros.Em Portugal, isso não aconteceu. Pelo contrário, houve uma quebra acentuada.Uma situação que pode estar relacionada com os hábitos de leitura dos portugueses, já que, segundo a Associação que representa o sector, a população compra livros não para ler, mas para oferecer. Daí o pico de vendas ser na época de Natal.