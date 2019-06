União Africana confiante na adesão dos PALOP ao livre-comércio

Lusa22 Jun, 2019, 09:41 | Economia

Os seis países que compõem os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) assinaram mas ainda não ratificaram o acordo para a nova zona de livre-comércio e livre-circulação em África (AfCFTA, na sigla em inglês) que entrou em funcionamento em 30 de maio.

"Vão todos assinar", disse Muchanga, dando o exemplo de Angola, como uma das economias que irá entrar nesse comboio diplomático.

"O Governo de Angola pediu-nos para ir lá e quando eu tiver tempo irei lá" para "explicar e discutir os termos do acordo", explicou o comissário, em entrevista à agência Lusa em Moscovo.

O caso da Guiné Equatorial, o mais recente membro dos PALOP e o país mais rico per capita do continente graças ao petróleo, é diferente.

"A Guiné Equatorial queria o acordo em espanhol. Na União Africana, temos quatro línguas oficiais -- inglês, árabe, francês e português -- mas a Guiné Equatorial é o único país de língua espanhola e tivemos de traduzir toda a documentação, o que atrasou o processo", explicou Muchanga, que não referiu o facto de o país ter adotado a língua portuguesa (e a francesa) como uma das línguas oficiais.

O acordo prevê o fim das barreiras alfandegárias em 90 por cento dos bens e os bens que irão ainda ser tarifados terão de ser acordados entre os países-membros, segundo a vontade política de cada um.

Moscovo acolhe esta semana os encontros anuais do Afreximbank depois de a Rússia ter entrado no lote de acionistas do banco, em 2017, e num momento em que o Kremlin quer reforçar o comércio externo com África, um continente que tem assistido a uma presença crescente da China.