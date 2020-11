União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa aplaude decisão da autarquia lisboeta

Reuters

É com satisfação que a União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa acolhe a decisão da Câmara de Lisboa de disponibilizar um pacote de apoio, para lojas e restaurantes, que estejam a enfrentar dificuldades financeiras.

De acordo com a edição de hoje do Jornal de Negócios esta ajuda pode atingir os 8 mil euros, a fundo perdido.



Na reacção, a presidente da União que representa o sector, Lourdes Fonseca, sublinha que este dinheiro pode representar um balão de oxigénio para os próximos meses.



Apesar de valorizar estes apoios, a presidente da União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa considera que esta medida já vem tarde e explica que nos últimos meses, cerca de uma centena de lojas fechou portas, devido à crise. Principalmente negócios ligados ao turismo.



A União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa recebe cada vez mais pedidos de ajuda de comerciantes que já não conseguem pagar as contas e que decidem avançar para a insolvência.