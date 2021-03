União Europeia avalia relação comercial futura com outros blocos económicos

A União Europeia começou a discussão em torno da relação comercial futura com os restantes blocos económicos mundiais. Retomar as relações transatlânticas com os Estados Unidos, aproveitando a mudança na administração norte-americana, é uma prioridade. Mas as relações com os países da América do Sul também merecem destaque, se forem ultrapassadas as divergências no acordo com o Mercosul, como conta o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente.