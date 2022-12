União Europeia preocupada com ligações entre Turquia e Rússia

O aprofundamento dos laços económicos entre a Turquia e a Rússia é "motivo de grande preocupação", disse o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, numa carta ao Parlamento da UE, informou hoje o Funke Media Group.

Também é motivo de preocupação a política contínua da Turquia de "não aderir às medidas restritivas da UE contra a Rússia", disse na carta.

Borrell indicou, segundo esta informação, que a UE e a Turquia formam uma união aduaneira, que garante a livre circulação de mercadorias, o que inclui mercadorias de "dupla utilização", mercadorias que podem ser utilizadas para fins civis e militares.

"Era importante que a Turquia não oferecesse à Rússia nenhuma solução para as sanções", alertou Borrell.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, planeia falar com os seus homólogos russo e ucraniano no fim de semana para discutir o "fortalecimento" de um acordo no corredor de cereais do Mar Negro, patrocinado pela ONU.

Os telefonemas com o russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodimir Zelensky acontecem no meio dos problemas persistentes sobre o acordo de julho, negociado pela Organização das Nações Unidas e pela Turquia, permitindo a exportação de cereais ucranianos através de um corredor do Mar Negro.