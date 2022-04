União Europeia quer convencer a China a não ajudar Moscovo

Esta sexta-feira decorre por videoconferência a Cimeira dos 27 com Pequim, com as duas partes a tenta relançar as relações económicas, fragilizadas já antes da guerra da Ucrania.A presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho, Charles Michel, representam os 27 nesta cimeira e vai falar com o primeiro-ministro chines Li Keqiang e com o presidente Xi Jinping.A União Europeia vai pedir à China que use a sua influencia para pressionar a Rússia a acabar com a guerra e estabelecer um cessar-fogo.

Pequim tem-se recusado a condenar a invasão da Ucrânia, tendo anunciado em março que a amizade com a Rússia está solida como uma rocha.





A União Europeia tem uma forte dependência económica da China, absorvendo 15% das exportações do gigante asiático.