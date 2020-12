Unidade da Galp pode vir a ser transformada em refinaria de lítio

O jornal online ECO revela que a petrolífera está a preparar a transformação da unidade de Matosinhos, na sequência de um acordo com a sueca Northvolt.



O processo está a ser acompanhado pelo governo português.



A empresa sueca tem planos para construir as maiores fábricas de baterias de lítio da Europa, para automóveis elétricos e armazenamento de energia.



Poderá surgir uma candidatura conjunta ao concurso de lítio que o governo português pretende realizar até setembro do próximo ano. Esse concurso privilegia a instalação no país de toda a cadeia de valor.



Em reação à notícia, a Galp diz que não há qualquer acordo com a empresa sueca e refere que o futuro das instalações da refinaria de Matosinhos ainda não foi decidido.