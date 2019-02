Partilhar o artigo Unidade de transformação de bivalves no Barreiro pronta no fim do verão, anuncia ministra Imprimir o artigo Unidade de transformação de bivalves no Barreiro pronta no fim do verão, anuncia ministra Enviar por email o artigo Unidade de transformação de bivalves no Barreiro pronta no fim do verão, anuncia ministra Aumentar a fonte do artigo Unidade de transformação de bivalves no Barreiro pronta no fim do verão, anuncia ministra Diminuir a fonte do artigo Unidade de transformação de bivalves no Barreiro pronta no fim do verão, anuncia ministra Ouvir o artigo Unidade de transformação de bivalves no Barreiro pronta no fim do verão, anuncia ministra

Tópicos:

APL Docapesca Portos, Bivalor, Fisipe, IPMA,