Universidades ainda não receberam os fundos para projetos científicos relativos a 2019

As universidades recebem fundos para a investigação, mas para a investigação avançar tem de se pôr dinheiro do próprio bolso e o problema começa quando as contas se fecham.



o Jornal de Notícias diz que o valor da divida varia. Na Universidade do Minho, por exemplo, chega aos 10 milhões de euros. Na de Aveiro passa os 17 milhões de euros.



Tudo somado e segundo a Fundação "os pedidos de reembolso de despesa por analisar e já em análise, referente a projetos de investigação ascende a cerca de 44 milhões de euros".



A FCT é a agência que distribui essas verbas pela comunidade cientifica. O dinheiro chega do Orçamento do Estado e de fundos europeus.



A fundação garante o pagamento de 80 por cento da divida até outubro, por isso e pela primeira vez, vai pagar às universidades e só depois validar as despesas.



As universidades alertam que este atraso pode pôr em causa alguns projetos científicos.