Universidades de Portugal e Espanha participam na cooperação transfronteiriça

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, e o ministro da presidência do Governo Regional de Castela e Leão, Jesús Julio Carnero, assinaram a "Declaração de Coimbra", que aprova as bases do PEC, e realçaram "a importância das relações de cooperação entre as duas regiões", que remontam aos anos de 1990.

Isabel Damasceno e Jesús Julio Carnero disseram que o documento conjunto, focado sobretudo nas áreas da transição ecológica e digital, inclui contributos de duas universidades, uma de cada país, as quais serão designadas numa fase posterior do processo de desenvolvimento do PEC.

Em declarações aos jornalistas, no final da cerimónia de assinatura, na sede da CCDRC, em Coimbra, Isabel Damasceno enalteceu o papel que as instituições do ensino superior podem desempenhar "na construção das políticas públicas".

Sendo o futuro Plano Estratégico "muito virado para as zonas naturais" protegidas dos dois países, esta responsável esclareceu que será escolhida a universidade portuguesa "que tiver mais competência nesta área".

Por seu turno, em Espanha, a Universidade de Salamanca tem assumido "um papel transcendental" nesta matéria, enfatizou Jesús Julio Carnero, sem, contudo, antecipar uma decisão.

"Temos trabalhado em conjunto na elaboração de um novo PEC (...), como instrumento que, por um lado, dê resposta à situação da pandemia [da covid-19] e se adeque ao novo quadro financeiro plurianual 2021-2027", afirmaram os dois subscritores da declaração conjunta.

O plano, por outro lado, acolherá "as linhas orientadoras da cooperação entre todos os atores de Castela e Leão e da região Centro de Portugal, com uma atenção particular à transição ecológica e digital".

"O Plano Estratégico configura-se como um quadro flexível que permitirá abordar de forma conjunta os desafios identificados em ambos os lados da fronteira, bem como uma melhor e mais eficiente articulação dos fundos [europeus] disponíveis a canalizar para diferentes investimentos", sublinharam as partes.

O plano, segundo uma nota da CCDRC, deverá ainda "dar resposta às situações decorrentes (...) da instabilidade provocada pela guerra na Ucrânia, bem como ser adequado às prioridades da Agenda Europeia" definidas para o novo Quadro Financeiro Plurianual.