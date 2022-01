Uso generalizado de carros elétricos é objetivo de projeto europeu liderado por Portugal

Com o nome "Gestão de Veículos Elétricos para a neutralidade de carbono na Europa" (EV4EU), o projeto hoje divulgado é liderado pelo INESC-ID (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Investigação e Desenvolvimento, em Lisboa) e é financiado pelo programa Horizon, programa-quadro de investigação e inovação da União Europeia para 2021-2027.

O EV4EU vai propor e implementar estratégias para impulsionar a utilização alargada dos veículos elétricos, envolvendo além de Portugal a Eslovénia, a Grécia e a Dinamarca, num total de 16 parceiros. As estratégias propostas serão testadas num local de cada um destes países.

O projeto não está centrado nos veículos elétricos mas na sua integração com as redes elétricas e com as cidades, explicou à Lusa Hugo Morais, investigador sénior do INESC-ID, professor no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Informática do Instituto Superior Técnico e coordenador do projeto.

"Não estamos focados nos automóveis serem mais ou menos baratos, até porque acreditamos que com a evolução tecnológica os preços vão baixar", disse o responsável, acrescentando que o local de carregamento de um carro elétrico, ou o facto de o carregamento ser relativamente lento, são problemas que precisam ser resolvidos e para os quais, entre outros, o projeto procurará dar respostas.

Segundo Hugo Morais o projeto começa em maio e no final do ano começam as demonstrações das estratégias de gestão centradas no utilizador V2X (Vehicle-to-Everything).

A tecnologia V2X permite a conexão do veículo com o que o rodeia (outros veículos e estruturas que o possam afetar ou que ele possa afetar), criando uma rede de carros inteligentes e uma rede também inteligente de trânsito. Melhora a segurança e diminui o fluxo de trânsito e o consumo de energia.

Ao longo do tempo, de acordo com o mesmo responsável, o projeto vai propor novos tipos de carregadores, novas aplicações para os operadores de carregamento, ou ferramentas para os operadores de rede.

"Em 2050 80% dos veículos serão elétricos, o que queremos é criar condições para que essa seja uma transição natural, e que não sejam as infraestruturas a impedir esse desenvolvimento", frisou Hugo Morais.

Num comunicado sobre o projeto o INESC-ID diz que o EV4EU se propõe promover mais informação sobre aspetos técnicos e valor dos veículos elétricos e da tecnologia V2X, facilitar a integração de V2X com os Sistemas de Gestão de Energia em casas/construções e comunidades energéticas, ou criar condições técnicas para um desenvolvimento mais rápido da infraestrutura V2X.

Quer também criar novos serviços e modelos de negócio que incentivem os utilizadores de veículos elétricos, ou propor um quadro legislativo que incentive a utilização de soluções de transporte sustentáveis, incluindo veículos elétricos.