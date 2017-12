UTAO estima défice de 0,3% até setembro mas alerta para "pressões" no 4.º trimestre

Lusa05 Dez, 2017, 18:08 | Economia

Na sua análise sobre a execução orçamental em contas públicas até outubro, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) apresenta a estimativa para o valor do défice nos primeiros nove meses do ano, em contas nacionais, a ótica que conta para Bruxelas.

"A estimativa para o défice acumulado até ao terceiro trimestre de 2017 em contabilidade nacional, realizada pela UTAO, aponta para um valor central de 0,3% do PIB [Produto Interno Bruto], o que representa uma melhoria face ao registado no primeiro semestre do ano e face ao período homólogo", lê-se na nota hoje divulgada.

Os técnicos que apoiam o parlamento salvaguardam que esta projeção "não inclui o impacto que a operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), realizada no primeiro trimestre, possa vir a ter no défice apurado em contas nacionais".

Esta operação ascendeu a 3,9 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 2,1% do PIB anual previsto no Orçamento do Estado para 2017 (OE2017) e está ainda a ser analisada pelo Eurostat.

A UTAO concluí assim que o défice registado até setembro "deverá ter-se situado abaixo do objetivo oficial para o défice de 2017, fixado em 1,6% do PIB", mas alerta para que são esperadas para o quarto trimestre "pressões que deverão contribuir para aumentar do défice orçamental para um valor mais próximo do objetivo".