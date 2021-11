UTAO estima em 6.014 milhões de euros o impacto orçamental direto da pandemia em 2021

Segundo o relatório que analisa a evolução orçamental de janeiro a setembro de 2021, "a estimativa dada à estampa no presente documento foi atualizada para 6.014 milhões de euros, o que representa uma revisão em alta de 923 milhões de euros nas medidas com impacto direto no saldo global".

A comparação é feita face a uma anterior estimativa da UTAO, realizada na apreciação à proposta de Orçamento do Estado para 2022, que foi entretanto rejeitada no parlamento.

De acordo com os técnicos que dão apoio à Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia da República (AR), "a maior revisão acontece na tipologia `Saúde`, cujo impacto no saldo sobe 632 milhões de euros".

"As medidas de despesa em ativos financeiros valem 96 ME, sem impacto no saldo global", refere também o texto, que esclarece que "somando as medidas de despesa em ativos financeiros às que entram na receita e na despesa efetivas, obtém-se uma estimativa do impacto orçamental total de 6.109 ME para a execução financeira das medidas de política covid-19 ao longo de 2021".

A UTAO refere ainda que "não estima o impacto no final do ano das medidas com registo extra-orçamental".

De acordo com uma tabela disponibilizada pela unidade coordenada por Rui Nuno Baleiras, que sintetiza as estimativas, o setor da Saúde representará um impacto de 1.902 milhões de euros.

Já o apoio à economia representará um impacto direto no saldo de 4.112 milhões de euros, segundo as estimativas da UTAO, e divide-se entre a proteção dos rendimentos das famílias, através do reforço do sistema de proteção social (703 milhões), a prorrogação e isenção de obrigações fiscais e contributivas (596 milhões), medidas de apoio ao emprego e manutenção da laboração do lado da despesa (2.285 milhões), e outros (527 milhões).