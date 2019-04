Utentes da Transtejo satisfeitos no primeiro dia de passe único

Lusa01 Abr, 2019, 12:03 | Economia

"Correu tudo sem problemas, foi muito bom. Vou poupar muito mesmo. Como moro no Montijo, eu gastava à volta de cento e tal euros utilizando o passe que tinha, mais os transportes do Montijo. Agora, os 20 euros (valor do passe Navegante +65 para a Área Metropolitana de Lisboa) dão para os transportes lá também", avançou Matilde, de 72 anos, uma utente que acabava de chegar ao terminal de Cacilhas, em Almada, no distrito de Setúbal.

A agência Lusa esteve naquele terminal entre as 07h30 e as 09h00, onde constatou que o serviço decorreu com normalidade.

"Saí agora do trabalho e é a primeira vez que estou a usar o passe para o barco e é ótimo porque fica muito mais barato, estou a poupar cerca de 21 euros. No barco não tive problemas e agora vou experimentar a camioneta e o metro. Espero bem que se mantenha assim. E estou a pensar em pessoas que conheço, por exemplo, que moram em Setúbal em que tinham passes de 150 ou 160 euros", referiu Jorge Gouveia.

Também a utente Maria Aulixiadora garantiu que, "na Transtejo, funcionou tudo bem", não existindo filas nem lotação anormal nas embarcações, contudo, o mesmo não pode dizer da Estação de Paço de Arcos, em Oeiras (Lisboa), onde encontrou "uma fila enorme para comprar o passe".

Em relação à Transtejo, a passageira Adriana, de 28 anos, também indicou que "não encontrou uma única pessoa na fila" para carregar o passe no Cais do Sodré e que, a partir de agora, vai poupar cerca de 17 euros por mês.

Neste terminal fluvial, a maioria dos passageiros chegava e dirigia-se de imediato para o embarque, tendo já o passe carregado previamente, enquanto quem não o fez, mostrou preferência pelo carregamento por multibanco ou na bilheteira, onde é possível esclarecer dúvidas.

No final da manhã tudo tinha corrido com normalidade e com mais dinheiro na carteira, levando a que vários passageiros afirmassem: "esperemos que se mantenha assim".

Já o funcionários do terminal de Cacilhas Ricardo Cordeiro confirmou à Lusa que tudo correu bem no serviço, apesar de existir "muita gente nova a tirar o passe".

"Tem havido muitas perguntas, mas isso faz parte, é a primeira vez", justificou.

Ainda assim, manifestou alguma preocupação a nível da oferta de outros meios de transporte: "vantagens até agora sim, mas resta saber até quando. Não estou a falar a nível da Transtejo, mas a nível estatal, vamos ver até que ponto isto vai para a frente".

Segundo a página da Transtejo e Soflusa, pelas 10h45, não existia nenhuma perturbação no serviço nem ligações suprimidas.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.

Os utentes de vários pontos do país, especialmente nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, começam hoje a sentir alívio nos preços ao viajar nos transportes públicos, uma medida que pretende reduzir o uso do transporte individual.

Os passes metropolitanos Navegante, em Lisboa, e Andante, no Porto, passam a ter um custo máximo de 40 euros e permitem viajar por todos os concelhos das Áreas Metropolitanas, estimando-se que permitam às famílias poupar, nalguns casos, cerca de cem euros mensais, principalmente para quem se dirige diariamente dos concelhos mais distantes para o centro.

Nas mesmas áreas, para quem quer viajar apenas dentro de um concelho os passes passam a custar um máximo de 30 euros.