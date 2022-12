Utilizadores do Twitter votam a favor da saída de Musk da liderança

Dos mais de 17 milhões de votantes, 57,5% afirmaram-se favoráveis à saída de Musk, que se tinha comprometido a respeitar o resultado, mas ainda não reagiu.

"Devo deixar a liderança do Twitter?", foi a pergunta lançada no domingo à noite por Musk na rede social, prometendo aceitar a decisão.

Numa troca de mensagens com um seguidor, Musk afirmou que não havia sucessor designado. Numa outra mensagem afirmou que a plataforma estava "no caminho certo para a falência".

Desde que comprou o Twitter, em finais de outubro, o patrão da Tesla e da SpaceX suscitou várias polémicas, começando por despedir metade dos funcionários da rede social, restabelecendo contas que tinham sido suspensas e suspendendo as de jornalistas, ao mesmo tempo que procurava lançar uma assinatura paga.

"Do fracassado plano de assinatura, à interdição de jornalistas, passando pelas controversas políticas diárias, tem sido uma tempestade total, com os anunciantes a afastarem-se, deixando o Twitter a ampliar o défice", considerou o analista Dan Ives da Wedbush Securities, citado pela AFP, acrescentando que as potenciais perdas anuais da empresa podem atingir 4.000 milhões de dólares.

Segundo o consultor de investimentos Gary Black, Musk também está sob pressão do Conselho de Administração da Tesla para deixar a liderança do Twitter e concentrar-se de novo no fabricante de veículos elétricos, cujas ações caíram mais de 33% desde a aquisição da rede social.

"É difícil ignorar os números", escreveu Black no Twitter.

No domingo, houve mais uma mudança, com a plataforma a anunciar que os utilizadores do Twitter vão deixar de poder publicar "links" de redes sociais concorrentes, como o Facebook ou Instagram.

Na semana passada, Musk suspendeu as contas de vários jornalistas norte-americanos, incluindo profissionais da CNN e dos jornais The New York Times e The Washington Post, o que suscitou uma vaga de críticas e provocou reações da União Europeia e da ONU. As contas foram entretanto restabelecidas.