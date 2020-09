Valdis Dombrovskis "ansioso por trabalhar para o interesse europeu" no Comércio

"Sinto-me honrado por ter sido convidado por Ursula von der Leyen [presidente do executivo comunitário] para assumir a pasta do Comércio, ainda sujeito à aprovação do Parlamento Europeu", declara Valdis Dombrovskis numa publicação feita na rede social Twitter.

E adianta: "Estou ansioso por trabalhar para o interesse europeu nesta importante área, enquanto continuo como vice-presidente executivo para `Uma Economia ao serviço das Pessoas`".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nomeou hoje a eurodeputada irlandesa Mairead McGuinness para comissária europeia, após a demissão de Phil Hogan, e atribuiu a pasta do Comércio ao vice-presidente Valdis Dombrovskis.

Depois de, no final de agosto, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis ter assumido interinamente a pasta do Comércio, na sequência da demissão do comissário irlandês Phil Hogan por violação de regras de contenção contra a covid-19, a líder do executivo comunitário anunciou hoje que, após as entrevistas, decidiu "propor ao Conselho e ao Parlamento Europeu a nomeação de Mairead McGuinness para a posição de comissária, ficando encarregue dos serviços financeiros, da estabilidade financeira e da união de capitais".

"O vice-presidente executivo Valdis Dombrovskis vai assumir o portefólio do Comércio e vai continuar a ser o representante da Comissão Europeia no Eurogrupo, juntamente com o comissário Gentiloni", acrescentou Ursula von der Leyen.

No final de agosto, o até então comissário europeu para o Comércio, o irlandês Phil Hogan, apresentou a sua demissão do cargo, por considerar que "estava a tornar-se cada vez mais claro que a controvérsia" relativa à sua recente visita à Irlanda "estava a ser uma distração" do seu trabalho como comissário europeu e iria afetar o seu papel "nos importantes meses que se seguiriam".

Esta foi a primeira `baixa` no colégio de comissários que entrou em funções no final do ano passado e veio no seguimento do caso designado como `Golfgate`, um polémico jantar organizado por um clube de golfe irlandês que juntou mais pessoas do que as permitidas pelas autoridades irlandesas para ajuntamentos em altura de pandemia.

O irlandês Phil Hogan visitou o seu país entre 31 de julho e 21 de agosto e durante as férias participou num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do parlamento irlandês, com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que também se demitiu do cargo.

Com uma carreira política de cerca de 40 anos, Phil Hogan, de 60 anos, ocupou o cargo de ministro do Ambiente da Irlanda entre 2011 e 2014 e, antes, foi eleito para o Parlamento irlandês de 1987 a 2014.

Mais recentemente, e antes de assumir a pasta do Comércio, foi comissário europeu da Agricultura no anterior colégio liderado por Jean-Claude Juncker.

Com a saída de Phil Hogan, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis assumiu interinamente a pasta do Comércio.