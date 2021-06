Valongo admite providências cautelares se custos do passe único continuarem a aumentar

"Muito sinceramente se isto continuar a aumentar, eu já pedi aos serviços jurídicos no sentido de preparar providências cautelares. Se mais nenhum município avançar, Valongo vai começar a atuar desta forma. Isto é insustentável", indicou o autarca na reunião do Conselho Metropolitano do Porto (CmP).

Dirigindo-se aos autarcas presentes, José Manuel Ribeiro afirmou que é preciso exigir do Governo "que pague mais no PART [Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes], mas muito mais e os municípios menos", defendendo que, numa altura em que já estão a decorrer os trabalhos do Orçamento do Estado (OE) para o próximo ano, este é o momento para fazer essa exigência.

"Se continuar esta lógica de ser penalizados sistematicamente, Valongo vai partir para as providências cautelares por causa da questão do PART", reiterou.

José Manuel Ribeiro falava durante a discussão das propostas de repartição pelos municípios PART para os anos de 2020 e 2021, a primeira aprovada por unanimidade. A proposta relativa ao ano de 2021, não havendo consenso, nomeadamente por parte da Câmara do Porto, foi retirada, devendo ser agenda para a próxima reunião.

Antes da votação, a vice-presidente do CmP e presidente da Câmara de Arouca, Margarida Belém, defendeu a aplicação de um modelo de repartição idêntico ao de 2019 e que contempla a afetação de 50% do saldo da AMP, sendo os restantes 50% determinados em função do "critério Arouca".

Este critério, encontrado para a repartição pelos municípios do défice do PART de 2019, assenta em 50% do veículo/quilómetro e 50% do número de clientes.

Para a autarca, esta solução é mais consensual.

O estudo elaborado pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEUP), indicou Margarida Belém, propõe dois cenários: um primeiro "muito idêntico ao adotado para o ano de 2019", que contempla procura e oferta; e um segundo cenário que contempla, 50% de procura, 45% de oferta e 5% de receitas municipais.

Num comentário aos dois cenários propostos, o presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida, criticou a exclusão, dos cálculos de impostos como o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ou o Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT), tendo-se mostrado favorável ao "critério Arouca", tal como o presidente da Câmara do Maia, Silva Tiago.

Sublinhando que os consensos políticos, são importantes, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, disse que a proposta em cima da mesa conduz a uma saída, mas perdura a dúvida sobre a forma como se estão a fazer os cálculos, pelo que opôs à votação da repartição do PART para o ano de 2021.

Já a autarca de Vila do Conde, Elisa Ferraz, considerou que os municípios devem fechar este assunto e assumir os compromissos assumidos no âmbito do PART.

Respondendo ao autarca de Valongo, o presidente do CmP, Eduardo Vítor Rodrigues, disse não entender que haja legitimidade do Conselho para negociar um novo modelo de repartição antes do final do mandato.

Admitiu, contudo, que o estudo da FEUP pode ser aprofundado na perspetiva do novo contrato do PART.

"Há um elefante na sala. É preciso não esquecer que o problema tem que ver com a brutal heterogeneidade da Área Metropolitana do Porto e, portanto - deixemo-nos cá de coisas para sermos claros - devíamos discutir os critérios, sem nunca nos permitirmos fazer contas", disse.

Segundo Eduardo Vítor Rodrigues, a diferença entre os dois cenários definidos no estudo da FEUP é, em alguns municípios, de 30 mil euros.

"Portanto o que nós estamos aqui a discutir não é critérios, estamos aqui a discutir tentarmos todos pagar menos", rematou.

Para o autarca, o novo modelo de repartição "deve e pode" ficar no novo contrato, por forma a inibir que, todos os anos, os municípios sejam sujeitos a este "massacre", disse, referindo-se a discussão sobre a repartição dos custos do PART pelas autarquias.

Eduardo Vitor Rodrigues disse continuar empenhado no diálogo, mas defendeu um debate sobre o modelo das áreas metropolitanas, nomeadamente sobre se este devia ser um modelo eletivo.

Questionado pelos jornalistas sobre o aviso do autarca de Valongo, o presidente do CmP disse considerar que o aviso de José Manuel Ribeiro foi um "desabafo".