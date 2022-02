Valor da Bitcoin em queda perante tensão crescente no leste da Europa

Os investidores continuaram a evitar ativos sensíveis ao risco diante das tensões geopolíticas na Europa de leste e desencadearam a uma ampla venda de ações, acompanhada por declínios em criptos.







A tendência de queda da Bitcoin, a criptomoeda mais influente do universo económico virtual, já se verificava desde o fim de semana, quando a crise entre Rússia, Ucrânia e Ocidente se intensificou. Em novembro do ano passado, a Bitcoin tinha atingido o máximo de 60,76 euros, vindo a decair com as tensões geopolíticas e restrições de algumas economias que se expandiam nos ativos digitais.





Na semana passada, o valor da bitcoin estava a ser negociado a 39,63 euros e, nas últimas horas, desceu para valores perto dos 30 euros.







A segunda criptomoeda mais valiosa, o Ethereum, tambem caiu mais de 8% nas últimas horas e foi transacionado a 2,22 euros.







A estabilização do mercado das criptomoedas poderá demorar, sustentam especialistas.





"A Bitcoin é participante involuntária da volatilidade que está a atingir todos os ativos de risco das tensões Rússia-Ucrânia", disse à CNN Edward Moya, analista de mercado da OANDA, plataforma de câmbio mundial.





Moya acrescentou: