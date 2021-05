Valor da nova injeção de dinheiro no Novo Banco está para ser revelado

Vai ser conhecido nos próximos dias o valor da nova injecção no Novo Banco. A revelação foi feita pelo presidente do Fundo de Resolução, no Parlamento. Luís Máximo dos Santos disse ainda que vão ser feitas "deduções" aos 598 milhões de euros pedidos pela instituição bancária.