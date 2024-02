Valor dos concursos de obras públicas mais do que triplica em janeiro devido ao TGV

De acordo com o mais recente "Barómetro das Obras Públicas" da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), este "expressivo crescimento" de 212% traduz, nomeadamente, a abertura do concurso para a linha ferroviária de alta velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã, no montante de 1.661,4 milhões de euros.

Quanto ao volume total dos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados no mês de janeiro e reportados no Portal Base até 15 de fevereiro, aumentou 15% em termos de variação homóloga temporalmente comparável, para 206 milhões de euros.

Segundo a AICCOPN, os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos no primeiro mês de 2024 situaram-se nos 159 milhões de euros, mais 5% do que em janeiro de 2023.

Relativamente aos contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias, observou-se um acréscimo homólogo de 25% para um total de 32 milhões de euros.