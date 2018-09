Valor emprestado pelos bancos para comprade casas e para consumo volta a subir em julho

Segundo os dados do Banco de Portugal, os bancos emprestaram, em julho, 919 milhões de euros para a compra de casa.



Foi o segundo valor mais alto do ano, atrás do montante concedido em junho.



Muitos portugueses quiseram antecipar-se às restrições que entraram em vigor.



No acumulado dos primeiros sete meses do ano, a concessão de novo crédito à habitação está em máximos de oito anos. Subiu mais de 26% em relação ao mesmo período do ano passado.



Já para crédito ao consumo, os bancos emprestaram mais de dois mil e 700 milhões de euros nos primeiros sete meses do ano.



Foi mais 17,6% do que no mesmo período de 2017.