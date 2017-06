Valor médio da avaliação bancária sobe quase 5% para 1.111 euros/m2

Lusa 29 Jun, 2017, 12:23 | Economia

Segundo o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação do INE, O valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito da concessão de crédito à habitação aumentou um euro em maio, para 1.111 euros/m2, o que correspondeu a uma variação em cadeia de 0,1% (0,3% em abril).

Esta subida foi determinada pela evolução do valor da avaliação bancária das moradias que face ao mês anterior, aumentou 0,5% (-0,2% em abril), tendo permanecido inalterado o valor dos apartamentos.

A nível regional, as maiores subidas registaram-se no Alentejo (1,2%) e no Norte e Região Autónoma da Madeira (ambas com 0,5%).

A Região Autónoma dos Açores, por sua vez, verificou a maior descida (-0,6%).

Em comparação com o período homólogo, o valor médio de avaliação no total do país registou um crescimento de 4,8% em maio (variação de 5,3% no mês anterior).

No mês em análise, as variações mais expressivas observaram-se no Algarve (9,8%), Alentejo (6%) e Área Metropolitana de Lisboa (5,8%), tendo a região Centro apresentado o menor crescimento (3,6%).

O valor médio de avaliação bancária dos apartamentos situou-se em 1.161 euros/m2, o mesmo valor do mês anterior, com a Região Autónoma dos Açores e o Alentejo a apresentarem os acréscimos de maior intensidade (2% e 1% respetivamente), fixando-se o valor médio de avaliação em 1.108 euros/m2 e 947 euros/m2, pela mesma ordem.

Quando comparado com o período homólogo, o valor médio de avaliação dos apartamentos aumentou 5,3% (variação de 5,4% em abril). O Algarve, com uma variação de 9,5%, registou o crescimento mais expressivo (120 euros/m2) em relação ao valor médio observado em período homólogo, sinaliza o INE.

O valor médio de avaliação para a tipologia de apartamento T2 situou-se em 1.152 euros/m2 (mais 9 euros/m2 face ao mês anterior), enquanto na tipologia T3 observou-se uma diminuição de 7 euros/m2, para 1.097 euros/m2 (variação de 0,8% e -0,6% respetivamente).

Nas moradias, por seu turno, o valor médio de avaliação bancária das moradias para

o total do país, fixou-se em 1.029 euros/m2 em maio, cinco euros/m2 (0,5%) superior ao observado em abril.

Em termos homólogos, o valor médio das moradias aumentou 4,8%, o que compara com a variação de 5,7% observada no mês anterior.

As moradias de tipologia T3 e T4 registaram valores médios de avaliação de 1.001 euros/m2 e de 1.064 euros/m2 (aumento de 5 euros/m2 e 1 euro/m2 face a abril) respetivamente.