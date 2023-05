Valor médio diário aplicado em certificados no 1.º trimestre supera em quase 10 vezes valor de 2022

Os certificados de aforro captaram uma média de 117,9 milhões de euros por dia no primeiro trimestre de 2023, quase dez vezes mais do que os 18,5 milhões de euros diários de novas subscrições registados no trimestre homólogo de 2022.