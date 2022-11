Vamos estar muito atentos a clientes que precisem de fazer reestruturações, diz o BCP

José Sena Goulão - Lusa.

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, garantiu esta tarde que o banco vai estar "muito atento" aos clientes que precisem de fazer reestruturações de créditos, pedindo que as medidas do Governo sejam estruturais.