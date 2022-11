"Vamos ter um seguro de vida". Costa afasta cenário de crise financeira

Foto: Estela Silva - Lusa

O primeiro-ministro afasta o cenário de crise financeira em Portugal e acredita que o país pode encarar o futuro com confiança. António Costa garante que os consumidores vão ter um "seguro de vida" no próximo ano, com o controlo dos preços da energia.

"Vamos ter, em 2023, um seguro de vida relativamente ao aumento do preço extraordinário das energias com as incertezas que existem", advogou Costa.



"Aquilo que quero dizer com seguro é que mesmo que o preço do gás duplique durante o próximo ano, o aumento do preço não será superior a 13 por cento. Isto é o seguro que nós temos. Se não duplicar, pode mesmo diminuir. Se duplicar, será 13 por cento", acentuou. O primeiro-ministro intervinha em Viana do Castelo, durante um jantar promovido pela SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social do Alto Minho.





António Costa afirmou que a "rede de segurança" criada pelo "chamado mecanismo ibérico que permitiu que os preços os preços da eletricidade produzida, a partir do gás, em Portugal e em Espanha, tenham estado em média 17 a 18 por cento abaixo do preço" - valor em que se cifrariam sem a medida - "é absolutamente fundamental para que as empresas possam continuar a laborar com confiança e ter planos de atividade e de negócios que sejam compatíveis com o grau de incerteza".



António Costa afirmou que a "rede de segurança" criada pelo "chamado mecanismo ibérico que permitiu que os preços os preços da eletricidade produzida, a partir do gás, em Portugal e em Espanha, tenham estado em média 17 a 18 por cento abaixo do preço" - valor em que se cifrariam sem a medida - "é absolutamente fundamental para que as empresas possam continuar a laborar com confiança e ter planos de atividade e de negócios que sejam compatíveis com o grau de incerteza".

"Infelizmente, não podemos decretar o fim da guerra, não podermos decretar a paz na Ucrânia, mas o que podemos e devemos fazer é criar melhores condições para que as coisas possam continuar a funcionar, a manter o nível de atividade, o nível de emprego e o nível do rendimento das famílias", completou o governante.