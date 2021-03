Várias empresas querem comprar a Groundforce

O empresário insiste que a solução para fazer face à crise passa pelas negociações que estão a decorrer.

Os funcionários da Groundforce receberam hoje os salários que estavam em atraso, depois da empresa ter chegado a um acordo com a TAP.



A companhia aérea comprou à empresa de handling equipamentos no valor de 6,95 milhões de euros, uma solução que dá para aliviar as contas da empresa a curto prazo.