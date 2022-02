Vários autarcas estão contra o mapa de pesquisa e prospeção de lítio

O presidente da Câmara do Fundão apelou ao governo que reconsidere o mapa de prospeção, dizendo que este atinge quase 30 por cento de uma área de regadio e de grande rendimento na agricultura. O ministro do Ambiente alegou que o autarca não ouviu as explicações dos técnicos porque chegou atrasado à reunião.