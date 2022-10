Vêm aí os aumentos de preços do gás e da eletricidade

Os aumentos foram anunciados no verão, mas é em outubro que se começam a sentir. No mês em que as temperaturas começam a descer, as faturas do gás natural vão subir e, em alguns casos, quase para o dobro.



O aumento mais expressivo é o da EDP Comercial - em média, mais 30%u20AC por mês, aos quais acrescem entre 5 a 7%u20AC em taxas e impostos.



Na GALP, as faturas devem aumentar até 8%u20AC mensais, isto para o escalão mais representativo de clientes. Já a Goldenergy diz que o aumento será de 10%u20AC, já com taxas e impostos, para famílias e pequenos negócios.



Contas feitas, o gás natural vai custar mais 8,2% quando comparado com o ano passado.



A alternativa, para quem estiver insatisfeito com estes valores e quiser tarifas mais baixas, é a mudança para o mercado regulado. Aqui, os preços são fixados pelo Estado. Mas nem estes resistem a alguns aumentos e vão ter uma subida de 3,9%.