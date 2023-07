Venda da Efacec. Obrigacionistas contra perdão de 50% da dívida

Em causa está uma proposta que prevê um corte, ou seja, um perdão de 50 por cento da dívida detida por obrigacionistas.



Essa dívida foi emitida em 2019, no valor de 58 milhões de euros.



Um grupo de obrigacionistas, ligados à associação Maxyield, que representa pequenos investidores, vem agora dizer que ficou alarmado com a proposta e recomenda o chumbo.



Afirmam que se a proposta for aprovada levará à criação de "uma nova geração de lesados em Portugal" e "põe em causa não apenas a Efacec, mas a confiança dos investidores no próprio Estado".



A venda dos quase 72 por cento que o Estado detém na Efacec ao fundo alemão Mutares prevê que haja um acordo com os credores financeiros para reduzir a dívida da empresa.