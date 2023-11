Venda da Efacec. Presidente da República considera que "não havia nenhuma solução boa"

"Não havia nenhuma solução boa ou muito boa comparada com o valor que teria tido a Efacec num contexto diferente, porque houve uma aparente resolução do problema por um grupo e depois isso falhou", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, esta quinta-feira.



O Presidente da República considera que o acordo "é bom para o ponto em que a situação chegou devido à conjuntura nacional e ao tempo decorrido", mas admite que a solução encontrada "está aquém daquilo que nós ao longo do tempo sonhamos, pensamos e admitimos que seria possível para a Efacec".



"Houve que salvar a Efacec in extremis e reprivatizá-la logo que possível", explicou.