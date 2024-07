Mariana Mortágua pede que a criação do grupo de trabalho para rever o código do IMI das barragens não seja uma forma da Autoridade Tributária escapar às competências que lhe estão atribuídas.

Esta quarta-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda, o antigo líder do PSD Rui Rio e o ex-secretário de Estado das Finanças Nuno Félix foram homenageados pela Câmara de Miranda do Douro pelo empenho na reivindicação do pagamento dos impostos na venda das barragens da EDP.