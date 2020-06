Venda de bicicletas aumenta em Portugal

Foto: Reuters

O exercício físico sempre fez falta, mas com o surto epidémico, por cá, a necessidade de nos mexermos fora e dentro de casa aumentou. Com ela a procura de equipamentos para a prática desportiva também e a bicicleta foi uma das mais procuradas.

O negócio das bicicletas está bem, com uma venda crescente, em particular, das bicicletas elétricas.



Foi o que constatou o repórter Joaquim Reis, em Águeda, na visita a uma empresa do sector.