Venda de carros a gasolina ultrapassou vendas a gasóleo

No primeiro semestre deste ano foram vendidos mais cinco mil automóveis a gasolina do que a gasóleo.



Há 15 anos que a preferência dos condutores era o gasóleo.



A quebra abrupta coincide com as declarações do ministro do Ambiente, que em janeiro anunciou que era quase certo que os carros a diesel iam perder valor de troca nos próximos quatro a cinco anos.