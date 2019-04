Venda de passes de transportes com novo tarifário aumenta 10% em Coimbra

Lusa10 Abr, 2019, 09:06 | Economia

O passe social terceira idade, com um acréscimo de 12,7%, foi o que registou maior aumento, seguindo-se os passes geral (mais 10,7%), de estudante (7,7%) e os de reformado, pensionista e sénior (7,4%), disse à agência Lusa Jorge Alves, presidente da administração da empresa e vereador da Câmara de Coimbra.

Embora abaixo da média, o aumento do passe de estudante (cujos preço foi o que maior redução registou, baixando de 22 euros para 15 euros mensais) é significativo, se se atender que a segunda quinzena do mês de abril corresponde às férias da Páscoa, sublinhou Jorge Alves.

O acréscimo da venda de passes em abril é o primeiro aumento registado nos últimos 12 anos, destacou o vereador socialista.

Os SMTUC, contrariando a tendência nacional, têm vindo, desde dezembro de 2018, a aumentar o número de passageiros, subida que não se verificava há vários anos.

Os SMTUC alargaram, entretanto, os horários de atendimento nas suas lojas, no final de março e início de abril, para atenuar os efeitos do então previsível aumento da procura. Além disso, abriram este ano mais dois postos de venda, aos quais se deverão juntar outros dois ainda em 2019.

Com as medidas que têm vindo a ser adotadas e com as novas tarifas dos passes, Jorge Alves acredita que a procura dos transportes públicos em Coimbra vai continuar a aumentar.

A utilização dos transportes públicos em Coimbra e na região também será potenciada com a criação do passe único em toda a área da CIM Região de Coimbra, que agrega 19 municípios. A Comunidade e os SMTUC estão a trabalhar nesse sentido, mas é necessário ultrapassar questões de ordem técnica e relacionadas com os contratos de concessão, exemplifica Jorge Alves.

A frota dos SMTUC é constituída por mais de 130 veículos, que transportaram em 2018 cerca de 13 milhões de passageiros.

Na CIM Região de Coimbra reduz os tarifários dos transportes em 30%, mas não em simultâneo, pois alguns dos 13 operadores que servem o território estão a resolver aspetos técnicos e outras questões.

Além de ter ao serviço 13 operadores (e "a cada um deles corresponde uma realidade própria"), a Região é gerida por duas autoridades de transportes -- a CIM e a Câmara de Coimbra, esta por possuir um operador próprio (os SMTUC) --, salientou, à agência Lusa, o secretário executivo da Comunidade, Jorge Brito, que, por isso, ainda não dispõe de indicadores fiáveis que permitam avaliar as eventuais variações na procura de passes.

A redução das tarifas, aliada à criação de um passe comum a todos os operadores (rodo e ferroviários), abrangidos pelas duas autoridades de transportes, e à articulação entre si, vai, com certeza, promover o transporte público na região, acredita o responsável.

A CIM está a trabalhar, designadamente em conjunto com a Câmara de Coimbra, para "promover a mobilidade e servir o utilizador [do transporte público]", sublinha.

A CIM Região de Coimbra abrange os 17 municípios do distrito de Coimbra (Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares), Mealhada (Aveiro) e Mortágua (Viseu).